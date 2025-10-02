  • 2 октября 20252.10.2025четверг
Тюменский спектакль "Бег" номинирован на премию "Золотая маска"

Общество, 14:37 02 октября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Спектакль "Бег" Тюменского драмтеатра номинирован на Российскую национальную театральную премию "Золотая маска". Тюменцы заявлены в номинации "Драматический театр. Большая форма". Режиссер-постановщик – Александр Баргман, сообщает Тюменское концертно-театральное объединение.

Пьеса "Бег", написанная в 1928 году, – одно из выдающихся произведений Михаила Булгакова. Оно представляет собой размышление о людях, о судьбе страны, о любви к человеку и Родине.

Современными театральными средствами постановщики рассказывают о тех, кто бежал от трагических событий времен Гражданской войны, о том, как судьба человека неразрывно связана с судьбой своего народа, и о любви, которой есть место даже в хаосе.

Ближайшие показы пройдут в Тюмени 12 октября и 14 ноября. Возрастное ограничение: 12+.

# премия Золотая маска , Тюменский драматический театр

