Участники "Боевого кадрового резерва" делятся опытом на различных площадках

| Фото: из Telegram-канала проекта "Боевой кадровый резерв Тюменской области" | Фото: из Telegram-канала проекта "Боевой кадровый резерв Тюменской области"

Все 33 участника "Боевого кадрового резерва" делятся опытом на различных площадках. Четыре выступили на форуме "СВОя культура", 11 – участвовали в форуме "Утро", из них четыре были спикерами. Еще 11 – опробовали свои силы в Тюменском марафоне "Врата Сибири".

Как сообщается на сайте проекта "Боевой кадровый резерв Тюменской области", также продолжаются стажировки. Участник проекта Александр Бортников выступил в качестве эксперта по оценке доступности среды СК "Лидер" для маломобильных групп населения

Андрей Спиридонов победил на выборах и скоро вступит в должность депутата думы Уватского округа. Он встретился с председателем Тюменской областной думы Фуатом Сайфитдиновым и обсудил первые успехи на программе, а также с депутатом регионального заксобрания Инной Лосевой, которая рассказала о задачах думских комитетов. Совместно с наставником, депутатом Ольгой Швецовой провели прием граждан

Андрей Нагрелли выехал на сельхозпредприятие "Ситниковское" для знакомства с инфраструктурой

Иван Петров посетил заседание межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних в Тюменском округе.

Александр Шубин совместно с заместителем директора департамента лесного комплекса Тюменской области Оксаной Войновой приветствовал участников слета школьных лесничеств. Он вручил детям почетные грамоты и подарки.