  • 2 октября 20252.10.2025четверг
Более 43 тысяч студентов учатся в колледжах и техникумах Тюменской области

Общество, 19:15 02 октября 2025

инфоцентр правительства Тюменской области | Фото: инфоцентр правительства Тюменской области

Более 43 тыс. студентов учатся в колледжах и техникумах Тюменской области. В День среднего профессионального образования России в регионе отметили структуру этой отрасли.

Как сообщает инфоцентр правительства Тюменской области, в регионе действуют 22 профессиональные образовательные организации: 12 государственных, пять частных и пять вузов с отделениями СПО. Они представлены в 15 муниципалитетах.

Регион — в числе лидеров в РФ по синхронизации среднего профобразования с экономикой области. 10 учреждений входят в топ-100 лучших в стране за последние три года.

Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор отметил, что по федеральной программе "Профессионалитет" нацпроекта "Молодежь и дети" в регионе создадут новые образовательно-производственные кластеры. Уже работают медицинский, транспортный и машиностроительный, а в 2026 году добавятся химический, сельскохозяйственный и строительный.

По официальной оценке эффективности деятельности за 2024 год Центр опережающей подготовки Тюменской области возглавил всероссийский рейтинг.

# Александр Моор , среднее профессиональное образование

﻿
