Олег Датских: двое военнослужащих из Тюменской области освобождены из украинского плена

Общество, 19:56 02 октября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Двое военнослужащих из Тюменской области освобождены из украинского плена по российско-украинскими договоренностями, достигнутыми 23 июля в Стамбуле. Тюменцы оказались в числе 185 российских служащих, которые прибудут домой.

"Двое наших земляков возвращены из украинского плена. Мы делаем все, чтоб все ребята вернулись домой. Работа продолжается", - прокомментировал уполномоченным по правам человека в Тюменской области Олег Датских.

Российские военнослужащие находятся на территории Республики Беларусь, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь.

Все возвращенные российские военнослужащие будут доставлены в Российскую Федерацию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях.

Отметим, в числе освобожденных и 20 гражданских лиц. Возвращение провело Министерство обороны РФ. Встречала россиян уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

# Олег Датских , СВО

