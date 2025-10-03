Александр Моор участвовал в заседании штаба под председательством Марата Хуснуллина

Строительство жилья и развитие общественного транспорта в России рассмотрели на заседании штаба под руководством заместителя председателя правительства РФ Марата Хуснуллина. В обсуждении по видео-конференц-связи участвовал губернатор Тюменской области Александр Моор.

Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области. В центре внимания - предварительные итоги года.

"Поручил каждому региону оптимизировать все ресурсы, усилить работу и достичь все запланированные показатели. Ввод жилья остается центральным элементом развития инфраструктуры в рамках нацпроекта. Нужно удерживать темпы и обеспечить ввод более 100 млн кв. метров жилья по стране. Отдельно обратил внимание губернаторов на развитие общественного транспорта. Без этого не достичь должного развития регионов", - сказал Марат Хуснуллин.

Напомним, ранее на заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию было отмечено, что Тюменская область одна из 11 регионов, внесших самый большой вклад в жилищное строительство России.