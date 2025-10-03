  • 3 октября 20253.10.2025пятница
  • В Тюмени 9..11 С 6 м/с ветер западный

Совместные проекты запустят тюменские и дальневосточные музейщики

Общество, 15:45 03 октября 2025

ТМПО

Тюменское музейно-просветительское объединение заключило соглашение о сотрудничестве с музейным объединением Дальнего Востока им. В. К. Арсеньева на форуме "Музейные маршруты" во Владивостоке.

"Документ открывает новые возможности для развития партнёрских связей, обмена опытом и поддержки научно-исследовательской деятельности. Особое внимание будет уделено совместным культурным проектам, выставочной деятельности и популяризации музейного дела. Важной частью соглашения станет образовательное направление: стороны планируют организовывать совместные конференции, семинары и круглые столы, направленные на повышение профессионального уровня музейных специалистов и расширение просветительской работы", - сообщили в ТМПО.

Подписание соглашения стало важным шагом в укреплении межрегиональных культурных связей и создаёт прочную основу для новых проектов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# музей

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:05 03.10.2025Памятник бронепоезду "Патриот" открыли в Ишиме
17:02 03.10.2025Восемь работ тюменского проекта "Морфология улиц" стали участниками выставки в Берлине
16:57 03.10.2025В Тюмени стартовал седьмой сезон "Недели моды. Сибирь"
16:51 03.10.2025Тюменцам рассказали, когда выгодно брать отпуск в 2026 году

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора