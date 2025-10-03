Совместные проекты запустят тюменские и дальневосточные музейщики

Тюменское музейно-просветительское объединение заключило соглашение о сотрудничестве с музейным объединением Дальнего Востока им. В. К. Арсеньева на форуме "Музейные маршруты" во Владивостоке.

"Документ открывает новые возможности для развития партнёрских связей, обмена опытом и поддержки научно-исследовательской деятельности. Особое внимание будет уделено совместным культурным проектам, выставочной деятельности и популяризации музейного дела. Важной частью соглашения станет образовательное направление: стороны планируют организовывать совместные конференции, семинары и круглые столы, направленные на повышение профессионального уровня музейных специалистов и расширение просветительской работы", - сообщили в ТМПО.

Подписание соглашения стало важным шагом в укреплении межрегиональных культурных связей и создаёт прочную основу для новых проектов.