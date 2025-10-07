Тюменские студенты сразятся в интеллектуальном турнире "Антикоррупция"

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Студентов Тюменской области приглашают принять участие в III Международном интеллектуальном турнире "Антикоррупция". Участвуя в турнире, обучающиеся имеют возможность приобретения навыков прохождения профессиональных испытаний, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.

Турнир пройдет в два этапа. Для участия необходимо до 24 октября заполнить регистрационную карту, после чего участнику будет предоставлен доступ к заданиям по антикоррупционной тематике. Время выполнения конкурсных заданий ограничено.

Финал турнира (очный) — индивидуальный и командный этап пройдет на площадке ТюмГУ с 20 по 22 ноября. Из участников турнира в финале сформируют восемь команд по пять человек в каждой. Финал включает индивидуальные и командные состязания, решение практических заданий.

Итоги турнира будут размещены на официальном сайте. Ссылка для участия.