171 тыс. тонн картофеля собрали аграрии в Тюменской области
171 тыс. 56 тонн картофеля собрали аграрии в Тюменской области по данным на 2 октября. Урожайность составила 339 центнеров с гектара, сообщает региональный департамент АПК.
Также собрана 28 тыс. 531 тонна овощей открытого грунта, 35 тыс. 900 тонн технических культур.
Обмолочено 492 тыс. 800 гектаров зерновых и зернобобовых культур. Хозяйства собрали 1 млн 481 тыс. 900 тонн с урожайностью 30 центнеров с гектара.
Осенняя обработка почвы выполнена на площади 321 900 гектаров. Хозяйствами региона заготовлено 93% силоса на корма.