Предложения от активистов по благоустройству Заречного парка в Тюмени учтут при доработке концепции

| Фото: администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Концепцию благоустройства Заречного парка представили в Тюмени. Она направлена на создание многофункционального пространства, где каждый найдёт занятие по душе, сообщает администрация города.

Проект развития общественного пространства представило архитектурное бюро "Куб-А". Презентация прошла в Центре стратегического развития "Сибирь", где собрались представители общественных организаций и актив города.

Детальный план развития территории обсуждался при активном участии местных активистов. Среди гостей были президент Федерации волейбола Тюменской области, депутат Тюменской областной думы Виктор Рейн, представители Центра татарской культуры, организаторы водных фестивалей на сапбордах, участники движения скандинавской ходьбы и члены байкерского клуба "Ночные волки".

"Мы стремимся создать пространство, которое будет отвечать потребностям всех жителей города. Важно, чтобы каждый нашёл в обновлённом парке что-то для себя", — отметил генеральный директор АНО ЦСР "Сибирь" Артем Павлюченко, открывая встречу.

Представители Центра татарской культуры поделились опытом проведения традиционных Сабантуев и рассказали о необходимости создания специальной площадки для национальных праздников. Президент Федерации волейбола Тюменской области Рейн Виктор представил идеи по организации спортивных зон в парке, в частности, обустройства площадки по пляжному волейболу.

Руководитель управы Центрального административного округа администрации Тюмени Евгений Триль заверил, что учтут пожелания участников обсуждения.

Члены байкерского клуба "Ночные волки" внесли предложения по организации пространства для проведения мотофестивалей и других мероприятий. Участники движения скандинавской ходьбы также активно делились своими пожеланиями по обустройству прогулочных маршрутов.

После презентации участники встречи активно обсуждали детали проекта, делились идеями и вносили предложения по улучшению концепции. Высказанные пожелания учтут при доработке окончательного варианта благоустройства парка.