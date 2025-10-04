  • 4 октября 20254.10.2025суббота
Молодежь сыграет в интеллектуальные игры в Тобольске

Общество, 13:41 04 октября 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Фестиваль интеллектуальных игр "Чудо-юдо" примет гостей в Тобольске 11 и 12 октября. Учащиеся школ и вузов Тюменской области встретятся на одной площадке, чтобы побороться за титул лучшей команды знатоков.

Соревнование открыто для участников школьного возраста и студентов от 14 до 23 лет. Представители рабочей молодежи младше 35 лет смогут принять участие в турнире в дополнительном порядке, если останутся свободные места. Регистрация доступна в ТГ-канале "Интеллектуальные игры в Тобольске".

Перед участниками развернется двухдневный очный турнир по пяти направлениям: классическое "Что? Где? Когда?", "Мультиигры", "Своя игра", "Эрудит-квартет" и "Брейн-ринг". По словам руководителя проекта "Чудо-юдо" Александра Кузнецова, главная задача фестиваля заключается в создании интересного события, которое позволит молодым людям показать свои способности, расширить кругозор и весело провести время с друзьями.

"Мы постарались собрать микс из самых зрелищных и популярных игр, чтобы каждый участник нашёл для себя что-то интересное", - отметил он.

Победителей турнира ожидают награды в виде медалей. Лучшая команда завладеет главным призом — трофеем фестиваля.

Фестиваль интеллектуальных игр "Чудо-юдо" проводится при поддержке департамента общественных связей Тюменской области, мультицентра "Моя территория" и конкурса молодёжных инициатив "Моя идея". Событие реализует Интеллектуальное движение Тюменской области и клуб ТПИ им. Д.И. Менделеева - филиала ТюмГУ, сообщает Мегaтюмень.

# интеллектуальные игры , молодежь , Тобольск

