Тюменский центр реабилитации "Родник" вышел в финал всероссийского конкурса

| Фото: ЦКР «Родник» | Фото: ЦКР «Родник»

Тюменский центр комплексной реабилитации "Родник" вошел в десятку лучших на XII всероссийском конкурсе "Лучшая инклюзивная школа России – 2025 года" в номинации "Лучшая инклюзивная организация отдыха детей и их оздоровления".

Победители определятся 14-16 октября на очном этапе, который будет проходить в Москве. "Родник" будет представлять "Технологию социальной адаптации, социализации и инклюзивного сотрудничества".

Технология направлена на разрешение противоречия между объективной потребностью детей с ОВЗ в социальной интеграции и субъективной неготовностью социума обеспечить условия для их адаптации в детских коллективах.

Авторы труда — заместитель руководителя по социальной реабилитации Данил Варяев, старший тренер-преподаватель по АФК Юлия Яковлева и методист Мария Варяева.

Всего на конкурс было подано 168 пакетов конкурсных материалов, а в финал вышли организации из 32 субъектов Российской Федерации, по 10 в каждой из четырех номинаций.

Заочный этап конкурса завершился 25 сентября. В августе "Родник" стал дипломантом первой степени регионального этапа XII Всероссийского конкурса "Лучшая инклюзивная школа России – 2025 года".