Тюменцы могут поддержать землячек-участниц всероссийской премии "Шум"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Представители Тюменской области - Валерия Иванова и Анна Журавлева - вошли в число 84 финалистов всероссийской молодёжной премии "Шум". Они представили свои работы в номинациях "Семейные ценности" и "Голос региона".

Работа Валерии посвящена проекту "Своим примером", направленному на помощь родителям и педагогам в воспитании подростков, обучении поведению детей в виртуальном пространстве и реальной жизни. Проект включает серию медиа-материалов, помогающих выстраивать доверительные отношения между поколениями и предотвращать возникновение конфликтов. За счёт гранта "Росмолодёжь" группа Валерии смогла создать специальный медиасериал, повествующий о взаимоотношениях детей и взрослых.

Комментируя своё попадание в финал, Валерия Иванова отметила, что это событие является важным этапом развития её профессиональной карьеры. Вместе с командой девушка намерена оправдывать оказанное ей доверие и надеется мотивировать молодых создателей медиаконтента как в родном регионе, так и по всей стране стремиться к созданию высококачественного продукта.

Анна Журавлёва выступила режиссёром документальной ленты "Фиеста", рассказывающей историю Елены — молодой девушки, переехавшей из Омска в с. Викулово Тюменской области, где организовала танцевальный коллектив. Благодаря упорству и таланту Елене удалось сделать группу известной далеко за пределами региона. Несмотря на успехи коллектива, сама героиня остаётся верна сельской глубинке, считая ее своим домом.

Узнав о своём включении в финал премии, Анна выразила благодарность жюри и надежду на дальнейшее развитие своего проекта. Этот случай подтверждает значимость региональных историй, показывает, что талантливых авторов и интересных сюжетов достаточно и вне столичных городов.

До 18 октября каждый житель региона имеет возможность выразить свою поддержку тюменкам в голосовании, которое проходит онлайн в официальной группе сообщества "Всероссийская молодёжная премия "Шум".

Далее состоится заключительный этап конкурса, который пройдёт 24 октября в столице. Участники представят свои проекты лично перед жюри. Окончательные итоги подведут по совокупности оценок заочной части конкурса, результатов народного голосования и итогов презентации проектов.

Организаторы сообщают, что в рамках премии "Шум" в 2025 году было получено около 15 тысяч заявок со всех регионов России. После предварительной проверки были допущены к участию 2303 проекта, из которых лучшие попали в финал. Оценивали работу конкурсантов члены экспертного совета, состоящего из профессионалов в сфере масс-медиа и журналистов, включая руководителей крупных изданий, телевизионных ведущих, главных редакторов известных каналов и преподавателей медиаобразования.