Александр Моор вручил награды 32 педагогам региона

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

32 педагога Тюменской области получили награды из рук главы региона Александра Моора. Торжество накануне Дня учителя прошло в Тюменской филармонии 4 октября.

"Колоссальный интеллектуальный и творческий потенциал сосредоточен в системе образования Тюменской области. Все вы - настоящие профессионалы. Постоянно учитесь и работаете над собой, участвуете в реализации национального проекта. Осваиваете новые компетенции и смело внедряете их в практику. Ученикам помогаете постигать мир знаний и развивать таланты. Вдохновляете детей на новые достижения", - отметил Александр Моор.

Знак "отличник просвещения" получили восемь педагогов региона. Еще четыре стали обладателями знака "Почетный работник образования РФ". Среди них заместитель директора по учебно-воспитательной работе Физико-математической школы Тюменской области Владимир Неустроев. С пятилетним стажем учителя математики он пришел работать в только что созданную ФМШ, в 2015 году.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

"Скучаю по урокам, но очень много работы по организации и проведению олимпиад, сопровождению учителей, а у нас они из Омска, Кирова, Магнитогорска, Кургана. Больше всего ценю в своей работе душевность в общении с детьми, нравится так организовать процесс, чтобы они получать знания максимально и прославляли нашу Тюменскую область", - рассказал Владимир.

Ряд учителей региона получил почетные грамоты Министерства просвещения России, благодарности правительства Тюменской области.

Социальный педагог гимназии им. Лицмана Тобольска Ирина Бабушкина получила благодарность губернатора. В профессии она 30 лет. В поле ее деятельности находятся организация горячего питания, оказание социальной и материальной поддержки нуждающимся семьям. Цифровизация - основное, что сегодня изменилось за эти годы в системе образования, считает Ирина Бабушкина.

"Постоянно осваиваем новые технологии, программные продукты. В этом году введена электронная система "Моя школа", и это существенно облегчило труд: учителей освободили от заполнения табелей питания, я вывожу все данные из системы. Для меня школа - самое главное в жизни, вне ее я себя не вижу. Всем коллегам желаю не выгорать, успевать за молодым поколением и получать достойную оплату труда", - пожелала тобольский педагог.

Ещё более 10 педагогов области отмечены грамотами профсоюза работников образования, депутатского корпуса.

В Тюменской области педагоги пользуются мерами господдержки, разными льготами. Стало традицией финансово поощрять учителей, подготовивших стобалльников по ЕГЭ.

"Спасибо вам за воспитание подрастающего поколения и формирование будущего нашей страны. Ваша профессии требует полны самоотдачи, поэтому все вы - люди с большим и чутким сердцем, искренне болеющие за дело. Благодарю вас за профессионализм и любовь к детям. Желаю огромного запаса энергии, оптимизма, веры в себя и своих учеников. Пусть они радуют вас успехами. Их победы - результат вашего упорного труда", - подчеркнул губернатор Александр Моор.

Церемония награждения педагогов Тюменской области завершилась выступлением артистов.

Анжела Лебедева