Московский эксперт: гастрономические проекты Тюменской области влияют на развитие туризма

Гастрономия в числе других локальных специалитетов может работать на раскрытие потенциала территории, его привлекательность, а значит, - и экономику. Тюменская область уже достигла в этом направлении хорошие результаты. В регионе вместе с шеф-поварами и историками восстанавливают исторические рецепты, гастрономические секреты, которые после перерастают в знаковые проекты, привлекающие туристов.

Об этом сказала заместитель генерального директора Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов (Москва) Ольга Захарова на ресторанной сессии, которая проходит в технопарке в рамках форума “КПД” 4 октября.

Отметим, ранее Тюменская область вошла в пилотный проект “ПроЕДУ по России” от Агентства стратегических инициатив. Программа направлена на то, чтобы регионы определили и могли последовательно развивать свой гастрокод.

У каждого субъекта есть своя суперсила, авторский почерк. У территорий, сел, деревень – свой ДНК, который непосредственно связан с гастрономией, убеждена Ольга Захарова.

“Через еду можно многое понять: климатические условия, в которых живут люди, их быт и характер. Наличие местных продуктов в любом ресторане, кафе становится конкурентным преимуществом. Турист, который приезжает в разные регионы, всегда хочет чего-то новенького, особенного. Он, конечно же, спрашивает: “А что у вас есть местного?”. За местное турист готов платить плюс 20 процентов к своему чеку”, – пояснила она.

Заявки на участие в проекте “ПроЕДУ по России” подали 68 регионов. Была создана диагностическая карта, которая стала своеобразным рентгеном: она показывает специфику, ресторанный бизнес, логистические цепочки, каналы сбыта местной продукции. Как выяснилось, на самом деле всего лишь 12 % заведений позиционируют себя как рестораны локальной кухни. Этот потенциал точно нужно развивать, считает заместитель генерального директора Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов.

“Наша задача амбициозная – выйти на международные рынки и сделать так, чтобы эта продукция присутствовала на всех полках в нашей стране, и не только у нас. Эта работа объединяет краеведов, историков, шеф-поваров, органы власти”, – заключила она.

По ее словам, еда всегда была в моде. Сейчас появляются форматы, связанные с запросом разных целевых аудиторий. Места, которые когда-то были просто ресторанами, точками питания, стали пространствами для общения. Но когда-нибудь это станет еще большим – местом, где люди будут идентифицировать именно свой культурный код. Эксперт подчеркнула, что в больших городах потребители часто избалованы, но с удовольствием участвуют в исторических проектах, позволяющих получить что-то новое, уникальное и обогатиться знаниями. Например, им нравятся тематические гастрозавтраки, обеды, ужины.

Гастрономический туризм - с одной стороны тренд, с другой - складывающаяся тенденция. Причем сразу в масштабах страны, отметила директор департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Мария Трофимова. В регионе применяется комплексный подход к развитию гастроиндустрии.

"Есть важные факторы, на которых основано продвижение, формирование туристического продукта. Во-первых, это уже целая самостоятельная отрасль. При этом это не просто участники рынка, а люди, которые своим ежедневным трудом, результатами, креативными подходами вкладываются в развитие гастронаправлений. Заметно, какой большой рывок произошел в этой сфере благодаря слаженной работе. Открываются новые заведения, концепции, приходят новые люди, шефы. Мы понимаем, для чего приходим в ресторан, кафе, кофейню, на гастрофестиваль. Это определённый комплекс, симбиоз мероприятий, направлений, инструментов, но при этом в центре всегда остаётся человек, создающий гастроиндустрию, и человек, посещающий ее", - поделилась Мария Трофимова.

Она обратила внимание на то, что важно сохранить этот баланс и подчеркивать локальную идентичность территории. Это тот вектор, в котором двигаются многие регионы. Нужно искать что-то новое, что-то своё, действительно интересное, аутентичное, ради чего люди отправятся в туристическую поездку, например, в Тюменскую область.

Ресторанная сессия началась с пленарной дискуссии "360° ресторанного бизнеса: маркетинг и продажи в новых экономических условиях".

Также в программе – B2B-сессия, встречи производителей с рестораторами, панельная сессия "Практический опыт системных продаж и маркетинга. Точки роста" и выступления гостей по разным темам.

