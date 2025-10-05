  • 5 октября 20255.10.2025воскресенье
Тюменский музей — победитель в реализации программы "Пушкинская карта"

Общество, 13:11 05 октября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменский музей стал победителем премии по итогам реализации программы "Пушкинская карта" в 2024 году. Церемония награждения состоялась в Москве

Лауреатами стали учреждения культуры и регионы, внесшие наибольший вклад в развитие программы "Пушкинская карта". Победитель номинации "Лучший региональный музей" - Тюменское музейно-просветительское объединение.

Программа "Пушкинская карта" запущена по решению Президента России в сентябре 2021 года. Участвовать в ней могут молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет.

На балансе карты ежегодно размещается 5 тыс. рублей, которые можно потратить на билеты в театры, музеи, концертные залы, кино и другие учреждения культуры.

На сегодня число пользователей "Пушкинской карты" превышает 12 млн человек. С 2025 года программа вошла в национальный проект "Семья".

