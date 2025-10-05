  • 5 октября 20255.10.2025воскресенье
В регионе запущен проект "Активное долголетие по-тюменски"

Общество, 13:44 05 октября 2025

департамент труда и занятости населения Тюменской области | Фото: департамент труда и занятости населения Тюменской области

Проект "Активное долголетие по-тюменски" стартовал в Тюменской области, сообщает региональный департамент труда и занятости населения.

Проект предлагает разнообразные мероприятия, начиная от спортивных занятий и творческих мастер-классов до образовательных курсов и экскурсий.

Каждый может найти что-то по душе, раскрыть свой потенциал и обрести новые увлечения. "Активное долголетие по-тюменски" создает среду для общения, обмена опытом и поиска новых друзей.

Участие в проекте помогает старшему поколению почувствовать себя более самостоятельными, уверенными и способными на приобретение новых навыков. Это способствует повышению самооценки и улучшению общего эмоционального состояния.

Для оперативного получения информации о мероприятиях проекта, а также полезных советов по здоровью и сбережению, присоединяйтесь по ссылке.

# активное долголетие

