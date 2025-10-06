Вклад советского народа в Великую Победу обсудили на круглом столе в Тюмени

Представители разных поколений и национальностей стали участниками круглого стола "К Победе шли вместе", который состоялся в Тюмени в рамках одноименного грантового проекта регионального отделения Ассамблеи народов России.

Мероприятие было посвящено памяти и подвигу многонационального советского народа в годы Великой Отечественной войны. Программа началась с возложения цветов у Мемориала "Вечный огонь" на Исторической площади Тюмени. Участие в нем приняли представители разных национальностей – русской, казахской, белорусской, чувашской, корейской и других.

Работу круглого стола открыли в Тюменском индустриальном университете. Тем для обсуждений было несколько. В их числе - путь народов СССР к Великой Победе, песенный фольклор времен Великой Отечественной войны, технологии конструирования и сохранения общественной памяти постмодерна. Среди докладчиков – председатель реготделения АНР Евгений Воробьев, профессор ТВВИКУ Игорь Грошев, председатель федеральной НКА казахов России Есенгалий Ибраев, студенты ТИУ и другие.

"Название этого мероприятия говорит само за себя – Победа, к которой мы шли все вместе. Каждое из выступлений раскрывало этот путь, – отметил председатель регионального отделения Ассвамблеи народов России Евгений Воробьев. – Если говорить в целом о проекте, то сегодня на первое место мы ставим духовно-нравственное и патриотическое воспитание. Наша задача – вызвать чувство патриотизма, сопереживания, понимание, что путь к Победе был нелегким, трудным, с потерями, со слезами на глазах, но его нужно было пройти. И во все времена наш народ проходил его, сплотившись, вместе".

Важность сохранения исторической памяти и укрепления дружбы между народами подчеркнул и директор института сервиса и отраслевого управления ТИУ Александр Воронин.

Завершилась встреча награждением победителей первого детского фотоконкурса "Люблю мой край". По словам организаторов, на суд компетентного жюри было представлено около 150 работ. Самыми активными оказались участники из тюменских школ №69 и №5. Ребят оценивало профессиональное жюри по 10-бальной системе. Среди критериев: соответствие заявленной теме и цели конкурса, оригинальность, эстетика и художественный уровень изображения, техника и качество изображения, максимальная естественность кадра. В итоге, лучшими признаны фотографии 12 школьников из Тюмени и Тобольского района.

Любовь Голышева