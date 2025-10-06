400 нарушений выявили на пункте весогабаритного контроля в Тюменской области с начала года

400 нарушений зафиксировано автоматизированным пунктом весогабаритного контроля в Тюменской области с начала 2025 года. Общая сумма наложенных штрафов составила почти 60 млн рублей, из них более 22 млн рублей нарушителями уже выплачено, сообщает Главное управление строительства региона.

Автоматизированный пункт работает в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни" в Ярковском районе. Комплекс оснащён специальными датчиками. Они измеряют вес, скорость, а встроенные фото- и видеокамеры считывают номера проезжающих транспортных средств. Информацию о нарушении водитель сразу же видит на табло. А через специальное программное обеспечение она автоматически передаётся в Ространснадзор.

Добавим, в Тюменской области запланирована установка еще четырёх таких автоматизированных пунктов. Они позволят повысить безопасность на дорогах, уменьшить количество ДТП и защитить дорожное покрытие от перегрузок.