  • 6 октября 20256.10.2025понедельник
  • В Тюмени 9..11 С 2 м/с ветер северо-западный

400 нарушений выявили на пункте весогабаритного контроля в Тюменской области с начала года

Происшествия, 17:10 06 октября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

400 нарушений зафиксировано автоматизированным пунктом весогабаритного контроля в Тюменской области с начала 2025 года. Общая сумма наложенных штрафов составила почти 60 млн рублей, из них более 22 млн рублей нарушителями уже выплачено, сообщает Главное управление строительства региона.

Автоматизированный пункт работает в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни" в Ярковском районе. Комплекс оснащён специальными датчиками. Они измеряют вес, скорость, а встроенные фото- и видеокамеры считывают номера проезжающих транспортных средств. Информацию о нарушении водитель сразу же видит на табло. А через специальное программное обеспечение она автоматически передаётся в Ространснадзор.

Добавим, в Тюменской области запланирована установка еще четырёх таких автоматизированных пунктов. Они позволят повысить безопасность на дорогах, уменьшить количество ДТП и защитить дорожное покрытие от перегрузок.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# большегрузы , ГУС Тюменской области , штрафы

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:10 06.10.2025400 нарушений выявили на пункте весогабаритного контроля в Тюменской области с начала года
13:42 06.10.2025Пьяная тюменка зарезала гостя кухонным ножом
12:47 06.10.2025Три года тюрьмы грозит тюменцу, который сбил подростка на переходе
12:14 06.10.2025Неосторожное обращение с огнем стало причиной пожара в тобольском СНТ "Дружба"

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора