В Ишиме увековечили подвиг железнодорожников — установили памятник бронепоезду

| Фото: Тюменская областная дума | Фото: Тюменская областная дума

Памятник бронепоезду "Патриот" торжественно открыли в Ишиме в рамках регионального проекта "Единой России" "Оружие Победы".

В церемонии приняли участие губернатор Тюменской области, секретарь Тюменского регионального отделения партии Александр Моор, начальник Свердловской железной дороги Павел Бурцев, руководитель фракции "Единая Россия" Андрей Артюхов, глава Ишима, секретарь городского местного отделения партии Федор Шишкин, ветераны и жители города. При их поддержке был реализован третий этап партийного проекта и создана точная копия бронепоезда, построенного в ишимском паровозном депо в 1942 году. Полноразмерная копия воссоздана по архивным чертежам и фотографиям Минобороны. Длина макета – 40 метров, в него вошли платформа ПВО, бронеплатформа, бронепаровоз и тендер для угля.

На открытии секретарь регионального отделения "Единой России" Александр Моор отметил: "Особенно символично, что мемориал открыт в год 80-летия Великой Победы. В Тюменской области бережно сохраняются такие символы. Торпедный катер "Комсомолец" в Тюмени, планер А-7 в Заводоуковске и бронепоезд "Патриот" в Ишиме – эти памятники объединяют поколения, помогают сохранять правду о войне и выражают благодарность защитникам Отечества – героям прошлого и настоящего".

Со знаменательным событием ишимцев поздравил начальник Свердловской железной дороги Павел Бурцев. Он рассказал, что в компании работают люди, которые знают историю и чтят подвиги старшего поколения: "Мы поддержали инициативу депутатов Тюменской областной думы и провели большую совместную работу. Теперь жители города и, что особенно важно, молодежь могут прикоснуться к героическим страницам прошлого".

В своем выступлении руководитель фракции "Единая Россия" Тюменской облдумы Андрей Артюхов выразил признательность всем, кто работал над проектом. "Большой вклад внесли сотрудники железной дороги, особые слова благодарности - заместителю начальника Свердловской железной дороги по Тюменскому региону Анатолию Коротаеву. Благодарю депутатов-единороссов Ивана Квитку, Алексея Салмина и особенно - Юрия Баранчука, а также ишимских ветеранов-железнодорожников и городской Совет ветеранов, сотрудников Ишимского музейного комплекса им. П.П. Ершова, собравших уникальный материал о бронепоезде "Патриот", который поможет вести патриотическую работу с молодежью", - отметил Андрей Артюхов. Он подчеркнул, что в Ишиме удалось создать знаковое место, куда будут приходить ветераны и подрастающее поколение, жители и гости города. Ишимцы могут гордиться достойным памятником трудового подвига своих земляков в годы Великой Отечественной войны.

Его поддержал глава Ишима, секретарь городского местного отделения партии Федор Шишкин: "То, что сделали представители старшего поколения в годы войны - пример для всех. Работали большой командой, по 16-18 часов трудились в депо. Сегодня мы чтим их подвиг и будем помнить всегда: они ковали Победу для нас".

Напомним, в самом начале Великой Отечественной войны многим депо, в том числе и Ишимскому, поступило задание из Москвы строить бронепоезда. В 1941 году, получив техническую документацию, коллектив из более чем двухсот человек приступил к работе. За короткий период, около года, ишимские железнодорожники создали бронепоезд "Патриот" и передали его Красной армии осенью в 1942 году. Он начал свой боевой путь на Курской дуге, воевал до конца Великой Отечественной войны. Одна из платформ в дальнейшем была присоединена к другому составу и участвовала в войне с Японией.

Ранее в регионе в рамках партпроекта "Оружие Победы" партии “Единая Россия” были установлены два памятника - макет торпедного катера "Комсомолец" в Тюмени и макет планера А-7 в Заводоуковске.

Инна Пахомова