Около 200 поисковиков объединили военно-поисковые сборы в Тюменской области

Общество, 18:22 06 октября 2025

Департамент молодежной политики Тюменской области | Фото: Департамент молодежной политики Тюменской области

Около 200 поисковиков из 16 регионов объединили военно-поисковые сборы в Тюменской области

Около 200 поисковиков из 16 регионов объединили межрегиональные военно-поисковые сборы “К поиску готов!” в Тюменской области, сообщает информационный центр правительства региона.

Мероприятия проходили в Тюмени с 1 по 5 октября. Участники соревновались в поисковом деле и обменивались опытом.

Департамент молодежной политики Тюменской области | Фото: Департамент молодежной политики Тюменской области

По итогам соревнований определили победителей в номинациях "Поисковая викторина", "Визитная карточка отряда", "Музей одного экспоната", "Подъем. Документирование работ" и "Военно-поисковая тропа".

В возрастной категории 14-17 лет призёрами командного зачета стали отряд "Красноармеец" (Югра), "Хранители" (Югра), "Держава" (Свердловская область).

В возрастной категории 17 лет-21 год – отряд "Бугуруслан" (Оренбургская область), "Кадеты" (Курганская область), "Русичи" (Тюменская область).

“Эти сборы дали мне новые навыки и умения. Я познакомился с людьми из разных регионов, которые горят общим со мной делом, и с которыми я еще не раз встречусь в полях", – рассказал участник сборов из Пермского края Владислав Асташев.

