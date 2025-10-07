Около 200 поисковиков объединили военно-поисковые сборы в Тюменской области
Около 200 поисковиков из 16 регионов объединили межрегиональные военно-поисковые сборы “К поиску готов!” в Тюменской области, сообщает информационный центр правительства региона.
Мероприятия проходили в Тюмени с 1 по 5 октября. Участники соревновались в поисковом деле и обменивались опытом.
По итогам соревнований определили победителей в номинациях "Поисковая викторина", "Визитная карточка отряда", "Музей одного экспоната", "Подъем. Документирование работ" и "Военно-поисковая тропа".
В возрастной категории 14-17 лет призёрами командного зачета стали отряд "Красноармеец" (Югра), "Хранители" (Югра), "Держава" (Свердловская область).
В возрастной категории 17 лет-21 год – отряд "Бугуруслан" (Оренбургская область), "Кадеты" (Курганская область), "Русичи" (Тюменская область).
“Эти сборы дали мне новые навыки и умения. Я познакомился с людьми из разных регионов, которые горят общим со мной делом, и с которыми я еще не раз встречусь в полях", – рассказал участник сборов из Пермского края Владислав Асташев.