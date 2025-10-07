  • 7 октября 20257.10.2025вторник
  • В Тюмени 10..12 С 2 м/с ветер западный

В санаториях Тюменской области за лето 2025 года отдохнули 43 тысячи человек

Общество, 11:47 07 октября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

43 тыс. человек отдохнули в санаториях Тюменской области за три летних месяца 2025 года по данным Санатории-России.рф. Это на 3 % больше, чем годом ранее.

В первую десятку летнего отдыха-2025 в санаториях вошли Краснодарский край (511 тыс.), Ставрополье (233 тыс.), Крым (212 тыс.), Московская область (135 тыс.), Башкортостан (65 тыс.), Пермский край (49 тыс.), Алтайский край (49 тыс.), Татарстан (47 тыс.), Тюменская область (43 тыс.) и Самарская область (43 тыс.).

В целом по стране количество гостей санаториев за лето-2025 составило 2 млн 161 тыс. человек, что на 3 % меньше, чем летом 2024 года.

Несмотря на незначительное общее снижение турпотока, многие регионы и федеральные округа, по словам члена правления национальной курортной ассоциации Евгении Терентьевой, показали положительную динамику в доходах, что свидетельствует об увеличении средней стоимости путевок и эффективности маркетинговых стратегий.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# летний отдых , санатории

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:59 07.10.2025Тюменские студенты отправили жителям Курской области гуманитарную помощь
13:48 07.10.2025Более 2,5 тыс. мероприятий для юных тюменцев провели сотрудники МЧС в сентябре
13:37 07.10.2025Акселерационная программа "Экспортный форсаж" стартовала в Тюменской области
13:26 07.10.2025Мошенники стали упоминать в схемах обмана имена крупных сетевых магазинов

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора