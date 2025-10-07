В санаториях Тюменской области за лето 2025 года отдохнули 43 тысячи человек

43 тыс. человек отдохнули в санаториях Тюменской области за три летних месяца 2025 года по данным Санатории-России.рф. Это на 3 % больше, чем годом ранее.

В первую десятку летнего отдыха-2025 в санаториях вошли Краснодарский край (511 тыс.), Ставрополье (233 тыс.), Крым (212 тыс.), Московская область (135 тыс.), Башкортостан (65 тыс.), Пермский край (49 тыс.), Алтайский край (49 тыс.), Татарстан (47 тыс.), Тюменская область (43 тыс.) и Самарская область (43 тыс.).

В целом по стране количество гостей санаториев за лето-2025 составило 2 млн 161 тыс. человек, что на 3 % меньше, чем летом 2024 года.

Несмотря на незначительное общее снижение турпотока, многие регионы и федеральные округа, по словам члена правления национальной курортной ассоциации Евгении Терентьевой, показали положительную динамику в доходах, что свидетельствует об увеличении средней стоимости путевок и эффективности маркетинговых стратегий.