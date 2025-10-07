  • 7 октября 20257.10.2025вторник
  • В Тюмени 11..13 С 2 м/с ветер юго-западный

Тюменские школьники могут поучаствовать во Всероссийской олимпиаде "Иннагрика"

Общество, 16:10 07 октября 2025

департамент АПК Тюменской области | Фото: департамент АПК Тюменской области

Старшеклассники Тюменской области могут поучаствовать во Всероссийской олимпиаде "Иннагрика". Зарегистрироваться необходимо до 16 октября, сообщает пресс-служба департамента АПК Тюменской области.

Олимпиада проводится среди обучающихся общеобразовательных организаций 9-11 классов по трем профилям агротехнологической направленности: "Агрогенетика", "Агрохимия", "Агротех".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# АПК , олимпиада , школьники

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:55 07.10.2025Для тюменских пенсионеров организовали 11 факультетов в Университете старшего поколения
18:11 07.10.2025Житель Санкт-Петербурга передал в коллекцию Ялуторовского музея печать XIX века
18:00 07.10.20258 октября - события дня
17:51 07.10.2025Тюменская область вошла в число лидеров по привлечению инвестиций в ЖКХ

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора