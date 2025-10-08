9 октября - события дня

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 9 часов 30 минут на площади Памяти стартует автопробега "Солдату 1941 года". 6+

В Тюмени в 11 часов в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81) начнется пресс-конференция, посвященная увеличению выплаты за заключение контракта на военную службу. 18+

В Тюмени в 12 часов в детской библиотеке № 3 им. С.В. Мальцева (ул. Ямская, 110/4) начнется киноурок "Синяя птица" в рамках киноклуба "Волшебники экрана". 6+

В Тюмени в 12 часов В 12 часов в библиотеке журналистики им. Р.С. Гольдберга (пр. Геологоразведчиков, 38/4) начнется интеллектуальная игра "Соболь и тополь". 12+

В Тюмени в 19 часов в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23а, стр. 1) начнется арт-медиация по выставке "Дома". 12+

В Тюмени в 19 часов в молодежном театральном центре "Космос" (ул. Республики, 165а) начнется показ спектакля "Полярная болезнь" по одноименной пьесе Марии Малухиной. 12+

В п. Московский Тюменского округа в 14 часов в Центре культуры и досуга "Родник" (ул. Бурлаки, 2Б) начнется Градостроительный форум Тюменского муниципального округа "Дом.Усадьба.ТМО". 18+

Интересное в этот день:

1760 — взятие Берлина русскими войсками во время Семилетней войны.

1780 — сформировался ураган, известный как Великий ураган 1780 года.

1890 — под Парижем французский инженер-самоучка Клеман Адер первым в мире взлетел на самодвижущемся пилотируемом аппарате тяжелее воздуха и пролетел на нем 50 м.

1963 — катастрофа на плотине Вайонт: в чашу водохранилища ГЭС обрушился оползень, вызвав волну высотой 90 м. В результате был затоплен город Лонгароне. Погибло, по разным данным, от 2 до 3 тыс. человек.

2002 — инцидент с Boeing 747 над Беринговым морем: у самолёта компании Northwest Airlines отказал руль направления. Пилоты смогли совершить аварийную посадку в аэропорту Анкориджа.