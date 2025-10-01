Тюменцев приглашают на открытый показ лаборатории сценического света

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Открытый показ лаборатории сценического света Choice Shine состоится в молодежном театре "Ангажемент" в Тюмени 14 октября. Начало - в 18 часов 30 минут, сообщает региональный департамент культуры.

Молодые режиссеры, хореографы и фотографы представят зрителям свои проекты. С 1 по 6 октября в рамках лаборатории они проходили практику у ведущих экспертов в области театрального света и звука. Там изучили историю и основы театрального света, особенности взаимодействия света, звука и видео в постановках, работу со световым оборудованием, программы для управления звуком и видеопроекцией.

Под руководством педагогов создали свои световые эскизы – их презентуют на открытом показе. Подробнее о лаборатории – по ссылке.

Возрастное ограничение: 6+.