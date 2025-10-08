  • 8 октября 20258.10.2025среда
  • В Тюмени 12..14 С 2 м/с ветер западный

Новая школа в Ярковском округе готова ко вводу в эксплуатацию

Экономика, 15:59 08 октября 2025

Главное управление строительства Тюменской области | Фото: Главное управление строительства Тюменской области

Новая школа, построенная в Ярковском муниципальном округе, прошла проверку и готова ко вводу в эксплуатацию. Заключение о соответствии проектной документации выдало Главное управление строительства Тюменской области.

Школа рассчитана на 60 мест и имеет дополнительное отделение для детей дошкольного возраста на 20 мест в д. Большой Краснояр. Общая площадь здания - более 3,5 тыс. кв. м. Здесь будут работать 11 учебных классов, столовая с пищеблоком, спортивный зал с раздевальными, душевыми и санузлами, библиотека, медкабинет и другие вспомогательные помещения, сообщает пресс-служба ГУСа.

На территории нового учреждения оборудованы физкультурно-спортивная зона, игровая площадка, локации для игр и отдыха.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Главное управление строительства Тюменской области , строительство школ , школа

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:59 08.10.2025Новая школа в Ярковском округе готова ко вводу в эксплуатацию
15:48 08.10.2025208,3 млрд рублей составил объем инвестиций в Тюменской области за полгода
15:15 08.10.2025В Тюменской области совершенствуют состояние автодорог
09:56 08.10.2025Более 1 млрд рублей инвестировал в запуск второй линии тюменский производитель тротуарной плитки

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора