Новая школа в Ярковском округе готова ко вводу в эксплуатацию

Новая школа, построенная в Ярковском муниципальном округе, прошла проверку и готова ко вводу в эксплуатацию. Заключение о соответствии проектной документации выдало Главное управление строительства Тюменской области.

Школа рассчитана на 60 мест и имеет дополнительное отделение для детей дошкольного возраста на 20 мест в д. Большой Краснояр. Общая площадь здания - более 3,5 тыс. кв. м. Здесь будут работать 11 учебных классов, столовая с пищеблоком, спортивный зал с раздевальными, душевыми и санузлами, библиотека, медкабинет и другие вспомогательные помещения, сообщает пресс-служба ГУСа.

На территории нового учреждения оборудованы физкультурно-спортивная зона, игровая площадка, локации для игр и отдыха.