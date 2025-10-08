  • 8 октября 20258.10.2025среда
Тюменцев приглашают на территорию долголетия

Общество, 14:45 08 октября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Медико-социальный проект "Территория долголетия. Век здоровья" состоится в Тюмени 9 октября. В рамках программы участники смогут посетить цикл информационно-просветительских лекций, которые проведут эксперты в области гериатрии и геронтологии.

Каждый желающий сможет пройти бесплатное обследование на аппарате AGE Reader, позволяющее определить биологический возраст по продуктам метаболического старения в коже методом фотохромометрии. Мероприятие пройдет в гостинице "Восток" по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, 159, сообщают организаторы.

"Гостей мероприятия ожидает насыщенная программа. Участники узнают, как питание и физическая активность влияют на долголетие, какие меры помогают сохранить здоровье сердца, ясность зрения и хорошее состояние кожи. Специалисты также прокомментируют результаты предварительных опросов и дадут рекомендации, на что следует обратить внимание и к каким специалистам обратиться при наличии тех или иных признаков", - отмечено в сообщении.

Медико-социальный проект "Территория долголетия. Век здоровья" проводится в 2025 году в 16 городах России и является частью Межрегионального конгресса Российской ассоциации геронтологов и гериатров. Для жителей Тюмени это редкая возможность получить знания о продлении активного долголетия напрямую от ведущих врачей.

Как и во многих странах мира, в России увеличивается доля пожилого населения. Согласно данным Росстата, сегодня 24% граждан страны – это люди старшего возраста. Для оказания специализированной помощи в стране создана сеть из 86 гериатрических центров. Однако ключ к полноценному долголетию – не только в доступности медицинской помощи, но и в продвижении принципов здорового образа жизни и профилактики заболеваний.

Для продвижения этих принципов инициирован проект "Территория долголетия. Век здоровья", который реализуется Российским геронтологическим научно-клиническим центром ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н. И. Пирогова Минздрава России при поддержке группы компаний "НИЖФАРМ".

# геронтология

