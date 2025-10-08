В Тюменской области выросло качество услуг в сфере культуры
97,59 баллов составил средний показатель качества оказания услуг в учреждениях культуры Тюменской области в 2025 году. Рейтинг сформирован на основе результатов опроса тюменцев. Всего свое мнение высказали более 20 тыс. жителей региона, сообщает информационный центр областного правительства.
Лидерами рейтинга среди 26 учреждений признаны АУ "Культура" Нижнетавдинского округа - 100 баллов, Центр культуры и досуга Юргинского округа — 99,9 балла, библиотеки Бердюжского округа "Престиж" — 99,8 балла.
Полученные результаты помогут улучшить работу учреждений культуры и тиражировать лучшие практики, отмечено в сообщении.