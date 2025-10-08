  • 8 октября 20258.10.2025среда
День Сибири состоится в Тобольске 8-9 ноября

Общество, 19:27 08 октября 2025

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

День Сибири состоится в Тобольске 8-9 ноября, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

"Вспомним историю — праздник зародился еще в царские времена. И мы сделаем его по-настоящему масштабным, соединив традиции и современные тренды. Следите за афишами — будет душевно и масштабно", – написал глава города Петр Вагин.

Гостей мероприятия ожидают народные гуляния на Базарной площади, кинопоказы исторических фильмов о покорении Сибири, губернский бал во Дворце наместника.

