До конца октября проходит открытый отбор в совет по молодежной политике УФО

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Продолжается прием заявок в совет по молодежной политике Уральского федерального округа. Он продлится до 30 октября.

По решению полномочного представителя президента России в УФО Артема Жоги меняется формат работы совета - в его состав ведется открытый отбор, сообщает пресс-служба полпредства.

В числе кандидатов ждут молодых специалистов различных сфер: врачей и педагогов, предпринимателей, инженеров, IT-специалистов, общественных деятелей, волонтёров, представителей креативных индустрий.

"Считаю, что участниками Совета должны стать активные, инициативные представители молодого поколения. Ребята, которые ориентированы на практическую работу и конкретный результат, готовые вкладывать силы в развитие муниципалитетов, регионов и всего округа", – отметил Артём Жога.

Подать заявку могут жители субъектов УФО в возрасте от 14 до 35 лет по ссылке. Первое заседание нового состава под председательством полпреда в УФО Артема Жоги состоится до конца текущего года.