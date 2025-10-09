  • 9 октября 20259.10.2025четверг
  В Тюмени 12..14 С 3 м/с ветер южный

В Тюмени под Турой протягивают дюкер для системы водоотведения будущего кампуса

Общество, 12:08 09 октября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Дюкер протяженностью 200 м начали протягивать под руслом р. Туры в Тюмени. Этот участок соединит городские сети водоотведения с межуниверситетским кампусом. Работы уникальные из-за большого перепада высот.

﻿

"Сделали пилотное бурение, сегодня приступили к расширению, а завтра уже будем протягивать. Для пилотного бурения с одной стороны реки установка горизонтально-направленного бурения проталкивает штанги на другую сторону реки. С обратной стороны на трубы ставится расширитель, который при обратном протягивании формирует канал, через него при повторном протягивании уже тянется сам трубопровод. Общая максимальная глубина — около 15 метров. Дюкер пройдет на глубине почти трех метров от дна", - рассказал руководитель группы отдела строительного контроля "Росводоканал Тюмень" Владимир Блинов.

На прокладку дюкера у специалистов уйдет от трех до пяти дней. Он соединит два коллектора на правом и левом берегах реки. Трубопроводы уже проложены на территории кампуса и от ул. Харьковской.

Особое внимание уделено надежности и безопасности – основной коллектор и резервный выполнены из трубы мультипайп, срок службы которой составляет около 100 лет.

﻿

Аналогичные объекты уже прокладывали в Тюменской области. Один из последних – коллектор диаметром 710 мм, который соединил канализационную насосную станцию в с. Яр с городскими очистными сооружениями канализации Тюмени.

Напомним, сейчас подрядчик в районе оз. Круглое ведет монтаж всех инженерных коммуникаций, подъездных путей, возводит гостиницу.

Тюменский кампус откроет двери для студентов и преподавателей в 2028 г. Его строят по национальному проекту "Молодежь и дети".

Оксана Корнеенкова

# межуниверситетский кампус , национальный проект Молодежь и дети , нацпроект , река Тура , Росводоканал Тюмень

