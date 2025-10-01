Начальником ТВВИКУ назначен ветеран СВО Алексей Бирюков

Боевой офицер, участник СВО, кавалер ордена Мужества Алексей Бирюков назначен начальником ТВВИКУ. Об этом в своих аккаунтах в соцсетях сообщила губернатор Тюменской области Александр Моор.

Глава региона поздравил Алексея Бирюкова с назначением, подчеркнув, что его навыки и опыт службы будут очень востребованы при подготовке офицеров-инженеров для Вооруженных сил России.

"Правительство региона на системной основе сотрудничает с Тюменским высшим военно-инженерным командным училищем имени маршала инженерных войск А.И. Прошлякова, помогая модернизировать и развивать материально-техническую базу. Офицеры и курсанты училища активно участвуют в жизни региона, вносят весомый вклад в работу по военно-патриотическому воспитанию. Уверен, так будет и впредь. Желаю Алексею Викторовичу и всему личному составу успехов в службе на благо Родины", - написал Александр Моор.

Ранее губернатор сообщил, что на заслуженный отдых ушёл начальник училища генерал-майор Дмитрий Евмененко. На протяжении 12 лет он возглавлял единственный в России вуз, который готовит военных инженеров для армии и силовых ведомств.

"Помимо непосредственного управления, генерал-майор совместно с правительством Тюменской области обеспечивал реализацию ряда проектов, направленных на модернизацию материально-технической базы училища. Под его руководством курсанты и офицеры училища активно участвовали в жизни региона: мужественно боролись с лесными пожарами и паводками, вели работу по военно-патриотическому воспитанию, защищали спортивную честь Тюменской области. Нельзя не отметить большой личный вклад генерал-майора Евмененко в организацию боевой подготовки добровольцев и мобилизованных военнослужащих для участия в СВО", - отметил глава региона.

Александр Моор поблагодарил Дмитрия Евмененко за труд на благо региона и страны, пожелал ему успехов в гражданской жизни.