  • 10 октября 202510.10.2025пятница
  • USD81,4103
    EUR94,7030
  • В Тюмени 4..6 С 4 м/с ветер северо-восточный

О личном боевом опыте рассказал студентам участник проекта "Боевой кадровый резерв"

Общество, 12:04 10 октября 2025

пресс-служба проекта "Боевой кадровый резерв Тюменской области" | Фото: пресс-служба проекта "Боевой кадровый резерв Тюменской области"

О личном боевом опыте и ценности мирной жизни рассказал студентам Омутинского отделения Голышмановского агропедагогического колледжа участник проекта "Боевой кадровый резерв Тюменской области" Андрей Нагрелли. Урок мужества стал частью системной работы по патриотическому воспитанию молодежи с привлечением действующих защитников Отечества, сообщает пресс-служба проекта "Боевой кадровый резерв".

Андрей Нагрелли вместе с сослуживцем не только рассказал студентам о своем боевом пути и тяжелых испытаниях, но и затронул важные для подрастающего поколения темы: о нравственном выборе, осознанном отношении к своим поступкам и истинных жизненных ценностях.

"Ребятам было особенно ценно услышать, что герои, защищающие страну, - такие же люди, как они сами: учились в школах и училищах, ошибались и мечтали. Гости рассказали, о чем думают в бою, что нужно в жизни ценить и оберегать", - отмечают организаторы.

Интерактивная часть урока, где студенты смогли примерить бронежилет и на себе оценить тяжесть армейской экипировки, стала практическим дополнением к искреннему разговору.

Проект "Боевой кадровый резерв" в Тюменской области направлен на формирование подготовленного ресурса из граждан, имеющих военную подготовку и опыт. Участие его членов в патриотических и воспитательных мероприятиях является важной частью их общественной деятельности.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Боевой кадровый резерв , студенты , участники СВО

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:37 10.10.2025В Год героев тюменское “Движение первых” реализует патриотические проекты  
12:04 10.10.2025О личном боевом опыте рассказал студентам участник проекта "Боевой кадровый резерв"
11:53 10.10.2025Василий Есин рассказал, как не попасться на уловки мошенников при заключении контракта с Минобороны
11:42 10.10.2025В Тюмени прошел конкурс художественной самодеятельности для сотрудников Следственного комитета

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора