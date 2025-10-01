О личном боевом опыте рассказал студентам участник проекта "Боевой кадровый резерв"

| Фото: пресс-служба проекта "Боевой кадровый резерв Тюменской области" | Фото: пресс-служба проекта "Боевой кадровый резерв Тюменской области"

О личном боевом опыте и ценности мирной жизни рассказал студентам Омутинского отделения Голышмановского агропедагогического колледжа участник проекта "Боевой кадровый резерв Тюменской области" Андрей Нагрелли. Урок мужества стал частью системной работы по патриотическому воспитанию молодежи с привлечением действующих защитников Отечества, сообщает пресс-служба проекта "Боевой кадровый резерв".

Андрей Нагрелли вместе с сослуживцем не только рассказал студентам о своем боевом пути и тяжелых испытаниях, но и затронул важные для подрастающего поколения темы: о нравственном выборе, осознанном отношении к своим поступкам и истинных жизненных ценностях.

"Ребятам было особенно ценно услышать, что герои, защищающие страну, - такие же люди, как они сами: учились в школах и училищах, ошибались и мечтали. Гости рассказали, о чем думают в бою, что нужно в жизни ценить и оберегать", - отмечают организаторы.

Интерактивная часть урока, где студенты смогли примерить бронежилет и на себе оценить тяжесть армейской экипировки, стала практическим дополнением к искреннему разговору.

Проект "Боевой кадровый резерв" в Тюменской области направлен на формирование подготовленного ресурса из граждан, имеющих военную подготовку и опыт. Участие его членов в патриотических и воспитательных мероприятиях является важной частью их общественной деятельности.