В четырех населенных пунктах Сладковского округа обновили минерализованные полосы

Общество, 16:07 10 октября 2025

администрация Сладковского округа | Фото: администрация Сладковского округа

Минерализованные полосы обновили в Усово, Пелевино, Покровке и Большом Куртале Сладковского округа. Об этом сообщает администрация муниципального образования.

"Своевременная организация и проведение мероприятий по устройству и обновлению минерализованных полос — важная часть профилактики пожаров. Эти полосы помогают минимизировать риск распространения огня на жилые зоны", - уточняется в сообщении.

В администрации округа отметили, что обновление противопожарных полос проводят и в других населённых пунктах муниципалитета.

# противопожарные меры , Сладковский округ

