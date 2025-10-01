В четырех населенных пунктах Сладковского округа обновили минерализованные полосы

| Фото: администрация Сладковского округа | Фото: администрация Сладковского округа

Минерализованные полосы обновили в Усово, Пелевино, Покровке и Большом Куртале Сладковского округа. Об этом сообщает администрация муниципального образования.

"Своевременная организация и проведение мероприятий по устройству и обновлению минерализованных полос — важная часть профилактики пожаров. Эти полосы помогают минимизировать риск распространения огня на жилые зоны", - уточняется в сообщении.

В администрации округа отметили, что обновление противопожарных полос проводят и в других населённых пунктах муниципалитета.