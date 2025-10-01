  • 10 октября 202510.10.2025пятница
  • USD81,4103
    EUR94,7030
  • В Тюмени 2..4 С 4 м/с ветер северо-восточный

Студент ТИУ выиграл миллион рублей на проект прогнозирования обводнения газовых скважин

Общество, 21:16 10 октября 2025

ТИУ | Фото: ТИУ

Инструмент для прогнозирования обводнения газовых скважин при помощи методов машинного обучения создает студент Тюменского индустриального университета Николай Лычагин. На развитие проекта он выиграл 1 млн рублей по итогам всероссийского конкурса "Студенческий стартап". Полученные средства Николай направит на создание удобного для пользователей приложения с простым интерфейсом и качественным функционалом, сообщили в пресс-службе ТИУ.

По словам Николая Лычагина, точное прогнозирование обводнения газовых скважин остается сегодня сложной задачей из-за геологической неоднородности пластов. Вместе с командой будущий инженер создал инструмент, позволяющий с допустимой точностью предсказывать показатели обводнения за короткое время.

"Традиционные гидродинамические и аналитические методы часто не дают надежного результата, поэтому мы с командой предлагаем использовать в качестве альтернативного решения машинное обучение. То есть главная особенность проекта – использование искусственного интеллекта для проектирования разработки газовых месторождений, его применение способствует уменьшению трудозатрат в несколько раз, по сравнению с существующими методами", – рассказал он.

Над проектом команда работает уже полтора года. Идея родилась во время участия в программе опережающей инженерной подготовки "Honors Track", которая проходит на базе Высшей инженерной школы EG. После создания приложения, разработчики планируют продвигать готовый продукт на рынок.

Отметим, обводненность скважин при эксплуатации нефтегазовых месторождений является на сегодняшний день одной из ключевых проблем в нефтегазовой отрасли. Большое содержание воды в добываемой нефти увеличивает эксплуатационные расходы, негативно влияет на износ оборудования и ухудшает технологические показатели подготовки нефти.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# нефтегазовая отрасль , ТИУ

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
21:16 10.10.2025Студент ТИУ выиграл миллион рублей на проект прогнозирования обводнения газовых скважин
20:55 10.10.2025Врач из Тюмени диагностировала сосудистый криз у пассажирки в полете
20:15 10.10.2025Готовность предприятий к отопительному сезону обсудили в Тюменской области
20:00 10.10.2025Тюменцы могут приобрести билеты в отдельные купе для пассажиров с детьми

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора