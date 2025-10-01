  • 10 октября 202510.10.2025пятница
  • USD81,4103
    EUR94,7030
  • В Тюмени 2..4 С 4 м/с ветер северо-восточный

Тюменцы могут приобрести билеты в отдельные купе для пассажиров с детьми

Общество, 20:00 10 октября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В поездах Федеральной пассажирской компании (ФПК) стали доступны новые места в купейных вагонах, предназначенные исключительно для пассажиров с детьми. Продажа билетов на такие места уже открыта, пишет om1.ru.

Таких купе в поезде может быть одно или два. При покупке билета они отмечаются специальными пиктограммами.

До сих пор аналогичный сервис был доступен только на поездах, следующих в южные регионы страны, теперь же он расширен на все направления.

Отметим, что при оформлении билетов по льготным условиям для детей, а также при посадке на поезд, пассажиры обязаны подтвердить российское гражданство несовершеннолетнего. Для этого необходимо предъявить свидетельство о рождении с соответствующим штампом или паспорт ребёнка.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# билеты , поезд

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
21:16 10.10.2025Студент ТИУ выиграл миллион рублей на проект прогнозирования обводнения газовых скважин
20:55 10.10.2025Врач из Тюмени диагностировала сосудистый криз у пассажирки в полете
20:15 10.10.2025Готовность предприятий к отопительному сезону обсудили в Тюменской области
20:00 10.10.2025Тюменцы могут приобрести билеты в отдельные купе для пассажиров с детьми

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора