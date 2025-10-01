Тюменцы могут приобрести билеты в отдельные купе для пассажиров с детьми

В поездах Федеральной пассажирской компании (ФПК) стали доступны новые места в купейных вагонах, предназначенные исключительно для пассажиров с детьми. Продажа билетов на такие места уже открыта, пишет om1.ru.

Таких купе в поезде может быть одно или два. При покупке билета они отмечаются специальными пиктограммами.

До сих пор аналогичный сервис был доступен только на поездах, следующих в южные регионы страны, теперь же он расширен на все направления.

Отметим, что при оформлении билетов по льготным условиям для детей, а также при посадке на поезд, пассажиры обязаны подтвердить российское гражданство несовершеннолетнего. Для этого необходимо предъявить свидетельство о рождении с соответствующим штампом или паспорт ребёнка.