Тюменская область и Югра укрепляют сотрудничество в сфере строительства

Представители муниципалитетов Ханты-Мансийского автономного округа второй день работают в Тюмени. Они знакомятся со строительной отраслью региона, налаживают связи с застройщиками и предприятиями стройиндустрии, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

"Знакомим коллег с нашими общественными пространствами, объектами социальной среды и жилыми комплексами. Обмениваемся опытом. Особенно гости оценили работы наших девелоперов, которые сейчас активно развиваются в сфере многоквартирного жилья", - сказал заместитель начальника Главного управления строительства Тюменской области – главный архитектор региона Сергей Бауэр.

Заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации Югорска Екатерина Исакова отметила, что вопросам благоустройства в Тюмени уделяется большое внимание. По ее словам, она сделала много фотографий и видео объектов. "Привезу в свой город и буду обсуждать с руководством возможности внедрения в наши проекты", - добавила она.

Всего в Тюмени делегация посетила более 10 объектов строительной индустрии: жилые комплексы, образовательные учреждения, общественные пространства и промышленные предприятия. С тюменскими компаниями представители исполнительной власти Югры готовы рассматривать варианты сотрудничества.

"Посетили предприятие по производству теплых модульных каркасных домов из дерева. Есть большое желание напрямую сотрудничать с тюменским производителем и использовать совместный опыт для создания объектов социальной инфраструктуры. Обсудим этот вопрос с руководством", - заявила заместитель главы и начальник управления архитектуры и градостроительства Советского района Ирина Кувалдина.