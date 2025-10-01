Тюменские офтальмологи спасли пациенту глаз, пострадавший от взрыва петарды

Правый глаз, который повредило стеклом от бутылки, которая находилась рядом со взорвавшейся петардой, спасли офтальмологи ОКБ № 2. Рваную рану с потерей внутриглазной ткани диагностировали у 41-летнего тюменца в больнице по месту жительства, после чего госпитализировали в областную.

"При поступлении пациент не видел правым глазом, травма была обширной с повреждением всех структур глазного яблока. Оперативное вмешательство прошло в несколько этапов. Сначала на уровне приемного отделения ушили субконьюктивальный разрыва склеры, конъюнктивы, а также ран верхнего века правого глаза. На фоне противовоспалительной терапии провели витреоэктомию с одномоментной факоэмульсификацией катаракты и имплантацией интраокулярной линзы. Для предотвращения отслоения сетчатки выполнили прижигание её участков лазером", - рассказала заведующая офтальмологическим отделением ОКБ №2 Светлана Сахарова.

После операции пациент прошел реабилитацию и лечение, что помогло ему восстановить зрительные функции, сообщает медучреждение.