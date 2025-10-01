  • 11 октября 202511.10.2025суббота
  • USD81,1898
    EUR94,0491
  • В Тюмени 0..-2 С 5 м/с ветер северо-восточный

Тюменские офтальмологи спасли пациенту глаз, пострадавший от взрыва петарды

Общество, 08:49 11 октября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Правый глаз, который повредило стеклом от бутылки, которая находилась рядом со взорвавшейся петардой, спасли офтальмологи ОКБ № 2. Рваную рану с потерей внутриглазной ткани диагностировали у 41-летнего тюменца в больнице по месту жительства, после чего госпитализировали в областную.

"При поступлении пациент не видел правым глазом, травма была обширной с повреждением всех структур глазного яблока. Оперативное вмешательство прошло в несколько этапов. Сначала на уровне приемного отделения ушили субконьюктивальный разрыва склеры, конъюнктивы, а также ран верхнего века правого глаза. На фоне противовоспалительной терапии провели витреоэктомию с одномоментной факоэмульсификацией катаракты и имплантацией интраокулярной линзы. Для предотвращения отслоения сетчатки выполнили прижигание её участков лазером", - рассказала заведующая офтальмологическим отделением ОКБ №2 Светлана Сахарова.

После операции пациент прошел реабилитацию и лечение, что помогло ему восстановить зрительные функции, сообщает медучреждение.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# ОКБ №2

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:38 11.10.2025Студент из Тюмени победил во Всероссийской олимпиаде по журналистике
10:36 11.10.2025Обновленные скульптуры установили тюменцы на Дворце культуры Краснодона
10:11 11.10.2025Максим Афанасьев: около половины участников “Тюменской марки” – дебютанты
08:49 11.10.2025Тюменские офтальмологи спасли пациенту глаз, пострадавший от взрыва петарды

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора