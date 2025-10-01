  • 11 октября 202511.10.2025суббота
  • USD81,1898
    EUR94,0491
  • В Тюмени 3..5 С 5 м/с ветер восточный

Победители тюменской "Битвы стилистов" представят регион в Москве

Общество, 12:53 11 октября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Победители тюменского турнира "Битва стилистов" Даниил Евдокимов, Яна Сергина и Лана Климчик представят регион в финале, который пройдет перед Новым годом в Москве. Третий отборочный этап прошел на площадке ЦУМа Тюмени, сообщает департамент потребительского рынка администрации Тюмени.

"Это был настоящий турнир, в котором на начальном этапе приняли участие 40 тюменских стилистов, в финал вышли семь человек. Отличительная особенность события в его практикоориентированности. Все спикеры в своих выступлениях и обсуждениях делали акцент на том, как воплотить в жизнь задуманное, пустых советов не было. На нашей площадке концепт-стора "Смыслы" собрались люди, влюблённые в своё дело, но многим стилистам не хватает знаний и умений донести свои идеи до широкой аудитории, построить свою работающую бизнес-модель. Прошедший турнир стилистов многие пробелы заполнил", - рассказала генеральный директор ЦУМа Юлия Глазунова.

Организаторы турнира высоко оценили потенциал местных стилистов и намерены закрепить успех. Основатели проекта Мария Фоменко (Fashion Business Lab, Москва) и Наталья Семенова (Высшая школа имиджа и стиля, Екатеринбург) поделились планами сделать турнир в Тюмени регулярным событием индустрии моды. Они уже начали переговоры с партнерами и спонсорами, поскольку видят большой потенциал для развития и масштабирования.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# мода , турнир , ЦУМ

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:10 11.10.2025Контрактники в ходе службы становятся первоклассными специалистами
15:18 11.10.2025В Тюмени 31 команда борется за победу в соревнованиях по экстремальной робототехнике
15:01 11.10.2025МВД: мошенники массово регистрируют сайты с "готовыми домашними заданиями"
14:45 11.10.2025В Ишиме проходит областной слет казачьей молодежи и турнир "Кубок Ермака"

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора