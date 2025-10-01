Победители тюменской "Битвы стилистов" представят регион в Москве

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Победители тюменского турнира "Битва стилистов" Даниил Евдокимов, Яна Сергина и Лана Климчик представят регион в финале, который пройдет перед Новым годом в Москве. Третий отборочный этап прошел на площадке ЦУМа Тюмени, сообщает департамент потребительского рынка администрации Тюмени.

"Это был настоящий турнир, в котором на начальном этапе приняли участие 40 тюменских стилистов, в финал вышли семь человек. Отличительная особенность события в его практикоориентированности. Все спикеры в своих выступлениях и обсуждениях делали акцент на том, как воплотить в жизнь задуманное, пустых советов не было. На нашей площадке концепт-стора "Смыслы" собрались люди, влюблённые в своё дело, но многим стилистам не хватает знаний и умений донести свои идеи до широкой аудитории, построить свою работающую бизнес-модель. Прошедший турнир стилистов многие пробелы заполнил", - рассказала генеральный директор ЦУМа Юлия Глазунова.

Организаторы турнира высоко оценили потенциал местных стилистов и намерены закрепить успех. Основатели проекта Мария Фоменко (Fashion Business Lab, Москва) и Наталья Семенова (Высшая школа имиджа и стиля, Екатеринбург) поделились планами сделать турнир в Тюмени регулярным событием индустрии моды. Они уже начали переговоры с партнерами и спонсорами, поскольку видят большой потенциал для развития и масштабирования.