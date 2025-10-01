Тюменский психолог рассказала про правильную реакцию на детскую агрессию

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Адекватной родительской реакцией на детскую агрессию должно быть выяснение чувств ребенка и устранение возможного физического дискомфорта. Именно они зачастую являются причиной крика, слез и истерики, рассказал психолог детского реабилитационного центра "Надежда" Василиса Бицаева.

"Агрессия и истерика — это нормальные эмоциональные реакции на раздражители. Родителям важно понимать, что такие реакции могут быть вызваны физиологическими потребностями, например, голодом или усталостью. Однако чаще всего бурные реакции возникают из-за проблем в коммуникации с окружающими. Важно помнить, что истерика — это способ общения. Дети, как и младенцы, не всегда могут выразить свои чувства словами", - уточнила психолог.

Чтобы узнать первопричину родители должны расспросить ребенка о его чувствах. Это поможет малышу научиться понимать свои эмоции. Часто за слезами скрывается злость, и важно выслушать ребёнка, принимая его переживания.

Поддержка и понимание со стороны взрослых помогут детям справляться с трудными моментами и развивать навыки общения, пишет МегаТюмень.