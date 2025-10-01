  • 11 октября 202511.10.2025суббота
  • USD81,1898
    EUR94,0491
  • В Тюмени 0..-2 С 2 м/с ветер северо-восточный

50 семей с детьми пройдут реабилитацию в тюменском центре "Родник"

Общество, 19:51 11 октября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

50 семей с детьми пройдут реабилитацию в тюменском центре "Родник". В их распоряжении широкий спектр методик оздоровления, сообщает центр комплексной реабилитации.

Для того, чтобы реабилитация прошла успешно, специалисты ориентируются на запрос родителя: какое ограничение в здоровье ребенка их беспокоит именно сейчас. При этом и родитель, и специалист центра работают единой реабилитационной командой. Доступны - реабилитация по речи, при сахарном диабете, конечностей при травмах и ДЦП, социализация детей с ментальными нарушениями, формирование навыков в быту.

Помогают в работе с детьми роботизированная механотерапия с биологической обратной связью, бальнеотерапия: собственная скважина с хлоридо-натриевой йодобромной водой со средней степенью минерализации, сапропелевые грязи. Очень нравится ребятам гидрореабилитация в бассейне и возможность гулять и играть на природе, в настоящем сосновом бору.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# реабилитация , центр Родник

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
21:05 11.10.2025Тюменский филармонический оркестр отметил десятилетие грандиозным концертом
20:39 11.10.2025Новогодние подарки начали продавать в Тюмени
19:51 11.10.202550 семей с детьми пройдут реабилитацию в тюменском центре "Родник"
18:23 11.10.2025Туристам Тюменской области напомнили о базовом наборе вещей для походов

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора