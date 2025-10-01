50 семей с детьми пройдут реабилитацию в тюменском центре "Родник"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

50 семей с детьми пройдут реабилитацию в тюменском центре "Родник". В их распоряжении широкий спектр методик оздоровления, сообщает центр комплексной реабилитации.

Для того, чтобы реабилитация прошла успешно, специалисты ориентируются на запрос родителя: какое ограничение в здоровье ребенка их беспокоит именно сейчас. При этом и родитель, и специалист центра работают единой реабилитационной командой. Доступны - реабилитация по речи, при сахарном диабете, конечностей при травмах и ДЦП, социализация детей с ментальными нарушениями, формирование навыков в быту.

Помогают в работе с детьми роботизированная механотерапия с биологической обратной связью, бальнеотерапия: собственная скважина с хлоридо-натриевой йодобромной водой со средней степенью минерализации, сапропелевые грязи. Очень нравится ребятам гидрореабилитация в бассейне и возможность гулять и играть на природе, в настоящем сосновом бору.