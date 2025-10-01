Новогодние подарки начали продавать в Тюмени

Новогодние подарки начали продавать в Тюмени в октябре. Средняя стоимость красивых ярких наборов с конфетами в городских магазинах составляет 349 рублей за упаковку в 250 г.

Полукилограммовый подарок в виде книги стоит около 800 рублей. Содержимое наборов произведено в России. В больших кроме конфет есть ребусы, кроссворды.

Появилась в магазинах и новогодняя атрибутика: стеклянные шары со "снегом" внутри, фигурки Деда Мороза и Снегурочки, разноцветные ленты.

В школьных родительских чатах тоже уже идут бурные обсуждения того, что будут дарить на праздник детям. При выборе подарка специалисты советуют обращать внимание на возраст ребенка и качество материалов. Безопасность и развивающий потенциал подарка должны быть на первом месте, пишет МегаТюмень.