Контрактники в ходе службы становятся первоклассными специалистами

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Граждане, подписавшие контракт с Минобороны РФ, становятся первоклассными специалистами. Об этом заявил инструктор пункта отбора на военную службу по контракту в Тюмени, младший сержант Иван Тараненко. Он с 2022 по 2024 год выполнял боевые задачи в зоне спецоперации, сообщает инфоцентр регионального правительства.

Он рассказал, что зачастую человек недооценивает свои способности. К примеру, вчерашний офисный работник может стать первоклассным оператором беспилотников.

"Из парней, абсолютно не имевших отношения к беспилотным летательным аппаратам, формировали группы для управления БПЛА, в частности, для выполнения задач по артиллерийской разведке и общей разведке местности. Люди справлялись, это не проблема. Главное, чтобы было желание этим заниматься", — отметил Иван Тараненко.

В Тюменской области 3 млн 400 тыс. рублей выплачивается сразу при заключении контракта. Это на сегодня самая большая выплата в России, уточнили в тюменском пункте отбора на военную службу по контракту.

Главное условие получения средств — заключить контракт с Минобороны РФ именно в военкоматах Тюменской области или в пункте отбора на военную службу по контракту в Тюмени (ул. Республики, 2/1).

Общая сумма выплат в первый год может достигать шести млн рублей и больше. Наличие прописки в Тюменской области при начислении региональной выплаты не учитывается.

Пройти мероприятия отбора и заключить контракт может: гражданин любого субъекта РФ, иностранный гражданин либо лицо без гражданства.

Остерегайтесь мошенников, предлагающих посреднические услуги.

Проконсультироваться по условиям получения выплаты можно по телефону 8 (3452) 79-19-05, в пункте отбора на военную службу по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, 2/1, на сайте службапоконтракту72.рф.