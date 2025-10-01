  • 12 октября 202512.10.2025воскресенье
ФК "Тюмень" со счётом 0:2 уступил команде из Владикавказа

Спорт, 13:06 12 октября 2025

ФК "Тюмень" | Фото: ФК "Тюмень"

Футболисты "Тюмени" на своём поле в Золотой группе LEON-Второй лиги "А" уступили игрокам команды "Алания" из Владикавказа со счётом 0:2.

В остальных матчах дня хозяева также не смогли выиграть: "Сибирь" (Новосибирск) – "Волгарь" (Астрахань) – 0:1, "Велес" (Подольск) - "Динамо" (Киров) – 1:1.

Квартет лидеров составляют "Волгарь" (24 очка), пятигорский "Машук-КМВ" (23), "Сибирь" и "Велес" (по 20). "Тюмень" (14) – на восьмом месте.

Теперь чёрно-белые 19 октября сыграют дома с московским "Динамо-2". Начало матча в 14 часов.

