После реставрации в объекте культурного наследия в селе Упорово разместится краеведческий музей

| Фото: комитет по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области | Фото: комитет по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области

Краеведческий музей разместится в здании-объекте культурного наследия по адресу ул. Советская, 22 в с. Упорово после его реставрации.

Как сообщает комитет по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области, администрацией района заключён контракт на проведение работ по сохранению объекта.

Срок выполнения работ по контракту — до 31 декабря 2026 года. Музей станет новым центром культурной и просветительской жизни района.