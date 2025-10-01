Юных тюменцев приглашают хоккейные секции

| Фото: департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

В Тюменской области продолжается набор будущих хоккеистов от 5 до 12 лет на безвозмездной основе, сообщает региональный департамент по спорту.

Уже более 9 тыс. 500 жителей выбрали хоккей, а в 2024 году спортсменам присвоили 939 спортивных разрядов, отметили в ведомстве.

В области созданы все условия для роста будущих чемпионов: квалифицированные тренеры, удобные площадки и современное оборудование, регулярные занятия.

Секции работают в Тюмени, Тобольске, Ишиме, Заводоуковске, сёлах Ярково и Сладково, а также и в других населённых пунктах области.

Выбрать секцию и записаться можно на сайте федерации хоккея Тюменской области.