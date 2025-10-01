  • 13 октября 202513.10.2025понедельник
В Ишиме при пожаре пострадал человек

Происшествия, 12:19 13 октября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Один человек получил травмы при пожаре в жилом доме в Ишиме 12 октября. Огонь ликвидировали на площади 100 кв. м. Предварительная причина возгорания – аварийный режим работы электрооборудования, сообщает пресс-служба МЧС Тюменской области.

Из-за короткого замыкания в районе с. Сосновка Заводоуковского округа загорелся комбайн Ростсельмаш. В Казанском округе вблизи д. Новоалександровка по той же причине загорелся комбайн Акрос – 530. В п. Богандинский Тюменского округа из-за короткого замыкания загорелась хозяйственная постройка. Огонь потушили на площади 27 кв. м.

В с. Ситникова Омутинского округа горел жилой дом. Пожар ликвидировали на площади 9 кв. м. Предварительная причина устанавливается. Еще один жилой дом горел в д. Алга Тобольского округа. Предварительная причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

Всего в Тюменской области 12 октября зафиксировали восемь техногенных пожаров. Спасатели шесть раз выезжали на ликвидацию последствий ДТП и три раза оказали помощь населению.

# ГУ МЧС России по Тюменской области , пожар

