  • 16 декабря 202516.12.2025вторник
  • USD79,4495
    EUR93,2274
  • В Тюмени -14..-16 С 2 м/с ветер юго-западный

Более 200 жителей Тюменской области получили помощь и консультации в декаду приемов

Общество, 15:37 16 декабря 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

264 жителя Тюменской области, в том числе 58 участников СВО и их родных, обратились за помощью в декаду приемов "Единой России". Все вопросы взяты в работу, по ряду из них уже приняты положительные решения, сообщает региональное оделение партии.

Всего состоялось 76 встреч, они прошли на площадке Штаба общественной поддержки, региональной приемной, приемных депутатов-единороссов во всех муниципалитетах. Основными темами стали социальные вопросы, помощь воинским подразделениям, выплаты и пособия участникам СВО и членам семей, направления в лечебные учреждения и обеспечение техническими средствами реабилитации.

Так, секретарь регионального отделения партии, губернатор Тюменской области Александр Моор окажет содействие по вопросу строительства новой станции очистки воды в Увате, обустройству современной площадки ГТО в Ялуторовском округе и капремонте детской школы искусств имени А.А. Алябьева в Сумкино.

Руководитель фракции “Единая Россия” Тюменской облдумы Андрей Артюхов по итогам приема помог матерям бойцов СВО в приобретении нового холодильника, в ремонте дома, поврежденного пожаром. Еще одной пенсионерке выделены средства на приобретение электрического котла для отопления.

Член партийной фракции Тюменской гордумы Эльвира Амирова посодействовала решению проблемы освещения по ул. Пермякова в областном центре. Служба заказчика Восточного округа быстро откликнулось на обращение: неисправные светильники были заменены и проведен ремонт электросетей.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Александр Моор , Андрей Артюхов , Единая Россия , личный прием

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:43 16.12.2025Тюменцы могут продемонстрировать свое мастерство на фестивале снежных фигур
16:32 16.12.2025Тюменская команда "Сибирские корсаки" стала лучшим спортивным клубом года
16:21 16.12.2025Предновогодний гуманитарный груз отправил бойцам тюменский фонд "Путёвка в жизнь"
15:59 16.12.2025Ишим и Абатский округ выполнили план по осеннему призыву

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора