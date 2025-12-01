Более 200 жителей Тюменской области получили помощь и консультации в декаду приемов

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

264 жителя Тюменской области, в том числе 58 участников СВО и их родных, обратились за помощью в декаду приемов "Единой России". Все вопросы взяты в работу, по ряду из них уже приняты положительные решения, сообщает региональное оделение партии.

Всего состоялось 76 встреч, они прошли на площадке Штаба общественной поддержки, региональной приемной, приемных депутатов-единороссов во всех муниципалитетах. Основными темами стали социальные вопросы, помощь воинским подразделениям, выплаты и пособия участникам СВО и членам семей, направления в лечебные учреждения и обеспечение техническими средствами реабилитации.

Так, секретарь регионального отделения партии, губернатор Тюменской области Александр Моор окажет содействие по вопросу строительства новой станции очистки воды в Увате, обустройству современной площадки ГТО в Ялуторовском округе и капремонте детской школы искусств имени А.А. Алябьева в Сумкино.

Руководитель фракции “Единая Россия” Тюменской облдумы Андрей Артюхов по итогам приема помог матерям бойцов СВО в приобретении нового холодильника, в ремонте дома, поврежденного пожаром. Еще одной пенсионерке выделены средства на приобретение электрического котла для отопления.

Член партийной фракции Тюменской гордумы Эльвира Амирова посодействовала решению проблемы освещения по ул. Пермякова в областном центре. Служба заказчика Восточного округа быстро откликнулось на обращение: неисправные светильники были заменены и проведен ремонт электросетей.