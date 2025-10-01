  • 14 октября 202514.10.2025вторник
  • USD80,8548
    EUR93,9181
  • В Тюмени 2..4 С 5 м/с ветер юго-восточный

Более 200 км минполос будут защищать села Тобольского округа от лесных пожаров

Общество, 10:40 14 октября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

204 км минерализованных полос создадут на территории Тобольского муниципального округа осенью 2025 года. Они помогут защитить населенные пункты во время пожароопасного сезона, сообщает местная администрация.

Опашку территорий уже начали в Дегтярёва, Овсянниковой, Хмелёвой, Ворогушино, Ермаково и Кутарбитке. Такие полосы не поддерживают горение и не дают ландшафтному пожару распространяться в сторону жилых домов.

Заранее позаботиться о безопасности советуют и селянам: скосить траву, убрать листья и мусор с приусадебных участков.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# противопожарные меры

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:52 14.10.2025В тюменском форуме "Инфотех" примет участие заместитель председателя правительства России
12:30 14.10.2025В Госавтоинспекции назвали основную причину ДТП в межсезонье
11:57 14.10.2025Групповые звонки в мессенджере МАХ стали более функциональными
11:46 14.10.2025"Битву роботов" и конкурс "Game Jam" проведут на форуме "Инфотех Junior" в Тюмени

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора