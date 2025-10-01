Более 200 км минполос будут защищать села Тобольского округа от лесных пожаров

204 км минерализованных полос создадут на территории Тобольского муниципального округа осенью 2025 года. Они помогут защитить населенные пункты во время пожароопасного сезона, сообщает местная администрация.

Опашку территорий уже начали в Дегтярёва, Овсянниковой, Хмелёвой, Ворогушино, Ермаково и Кутарбитке. Такие полосы не поддерживают горение и не дают ландшафтному пожару распространяться в сторону жилых домов.

Заранее позаботиться о безопасности советуют и селянам: скосить траву, убрать листья и мусор с приусадебных участков.