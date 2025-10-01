Для тюменских школьников устроят учебно-тренировочные сборы по подготовке к ВсОШ по химии

Осенняя химическая школа пройдет в ФМШ с 28 октября по 1 ноября. Ученики 7-11 классов смогут принять участие в учебно-тренировочных сборах по подготовке к муниципальному этапу ВсОШ по химии, сообщает региональный центр "Новое поколение".

Школьников ждут очные теоретические и практические занятия с ведущими преподавателями вузов Тюменской области, интенсивная подготовка к олимпиаде и возможность закрепить знания и получить новые навыки.

Отбор участников осуществляется по результатам школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по химии 2025-2026 учебного года. Для иногородних участников предусмотрено проживание в общежитии Физико-математической школы.

Регистрация открыта по ссылке до 25 октября.