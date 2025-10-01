  • 15 октября 202515.10.2025среда
  • USD79,9589
    EUR92,6816
  • В Тюмени -2..-4 С 5 м/с ветер юго-восточный

Для тюменских школьников устроят учебно-тренировочные сборы по подготовке к ВсОШ по химии

Общество, 08:43 15 октября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Осенняя химическая школа пройдет в ФМШ с 28 октября по 1 ноября. Ученики 7-11 классов смогут принять участие в учебно-тренировочных сборах по подготовке к муниципальному этапу ВсОШ по химии, сообщает региональный центр "Новое поколение".

Школьников ждут очные теоретические и практические занятия с ведущими преподавателями вузов Тюменской области, интенсивная подготовка к олимпиаде и возможность закрепить знания и получить новые навыки.

Отбор участников осуществляется по результатам школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по химии 2025-2026 учебного года. Для иногородних участников предусмотрено проживание в общежитии Физико-математической школы.

Регистрация открыта по ссылке до 25 октября.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Всероссийская олимпиада школьников , ФМШ Тюменской области , химия , школьники

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
08:43 15.10.2025Для тюменских школьников устроят учебно-тренировочные сборы по подготовке к ВсОШ по химии
08:07 15.10.2025Тюменским родителям расскажут об основах доверительного общения с подростком
20:29 14.10.2025Тюменский студент разрабатывает роботизированный станок для обработки дерева
20:12 14.10.2025Условный пожар ликвидировали в концертном зале в Ишиме

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора