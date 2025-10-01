  • 13 октября 202513.10.2025понедельник
Дому Неводчикова врозвращают исторический облик в Тобольске

Общество, 18:11 13 октября 2025

Комитет культурного наследия Тюменской области | Фото: Комитет культурного наследия Тюменской области

Реставрация объекта культурного наследия "Дом Неводчикова", расположенного на ул. Хохрякова, 10, продолжается в Тобольске. Зданию возвращают его исторический облик, сообщает администрация города.

Мастера бережно восстанавливают кирпичную кладку дворового фасада, используя оригинальный кирпич. Они воссоздают утраченные элементы крыши и реставрируют чердачные окна, возвращая зданию его первоначальный силуэт. Дымоходы полностью перестроят, чтобы обеспечить их надежность на долгие годы.

Комитет культурного наследия Тюменской области | Фото: Комитет культурного наследия Тюменской области

"Работы ведутся с главной целью — сохранить конструктивную целостность и уникальный исторический облик этого архитектурного сокровища Тобольска", - добавили в администрации города.

# объект культурного наследия

